Nvidia RTX: Mortal Shell, Valorant e Fortnite hanno grandi vantaggi dagli ultimi driver Game Ready

Nvidia ha pubblicato gli ultimi driver Game Ready per le sue schede RTX in concomitanza con l'update RTX di Mortal Shell. Questo soulslike non è l'unico ad avere benefici da questo aggiornamento: anche Valorant e Fortnite hanno dei miglioramenti grazie a Reflex.

Il nuovo aggiornamento RTX per Mortal Shell serve ad aggiungere il DLSS di NVIDIA e il ray tracing al gioco di ruolo d'azione single player di Cold Symmetry. Questo aggiornamento aggiunge al gioco ombre in ray-tracing e il supporto per il DLSS di NVIDIA, grazie al quale ottenere un incremento delle prestazioni fino al 130% in 4K:

I miglioramenti di Mortal Shell grazie al DLSS.

I giocatori di Valorant godranno, invece, di una maggiore reattività grazie a un aggiornamento Reflex. Ora, la modalità Boost di Reflex riduce ulteriormente la latenza del sistema in alcuni scenari legati alla CPU. Questi tipi di scenari legati alla CPU possono verificarsi quando ci sono molti oggetti da renderizzare sullo schermo contemporaneamente. Lo stesso succede anche con Fortnite.

Tra le novità di questo aggiornamento segnaliamo: