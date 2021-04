Mass Effect Legendary Edition: modalità foto svelata da BioWare

A metà maggio, avremo modo di mettere le mani su Mass Effect Legendary Edition, una versione rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga di BioWare. I tre giochi promettono varie novità sia grafiche che ludiche, con alcune ottimizzazioni che faranno felici i fan. Ora, inoltre, abbiamo la possibilità di vedere qualche dettaglio della modalità foto.

La modalità foto di Mass Effect Legendary Edition è stata confermata da Mac Walters, Project Director del gioco, tramite Twitter. Rispondendo a un utente, Walters ha affermato che il videogame avrà una modalità foto e ha spiegato che non era stata mostrata perché stavano ancora finendo di dare gli ultimi ritocchi. Potete vedere l'immagine condivisa qui sotto.

Non abbiamo la possibilità di scoprire molto da questa singola immagine, ma nel complesso sembra essere simile a molte altre modalità foto dei giochi moderni. Nell'immagine condivisa su Twitter, possiamo vedere che è possibile impostare la telecamera a piacere, muoverla di posizione, ruotarla e cambiare il focus. Il fatto che l'immagine sia in bianco e nero suggerisce anche che sono disponibili una serie di filtri per personalizzare i nostri scatti di Mass Effect Legendary Edition.

La modalità foto è sempre più popolare tra i giocatori e un ottimo strumento per gli sviluppatori: la presenza di questi tool nel gioco invoglia a condividere online le proprie creazioni e di conseguenza genera pubblicità al gioco. Mass Effect Legendary Edition, vi ricordiamo, non disporrà di alcuna modalità multigiocare o di nuovi contenuti di trama.

Vi segnaliamo infine che è disponibile video confronto mostra i miglioramenti grafici di Mass Effect Legendary Edition.