Mass Effect Legendary Edition: video confronto mostra i miglioramenti grafici

Mass Effect Legendary Edition è sempre più vicino e ci permetterà di riesplorare i tre capitoli della trilogia originale della saga BioWare ed Electronic Arts. Il team di sviluppo non è limitato a fare un semplice porting per le console e i PC moderni, ma ha lavorato a livello microscopico e macroscopico per assicurarsi di creare un'esperienza fedele all'originale ma rimodernata. All'interno delle molteplici modifiche non manca ovviamente una svecchiata alla grafica. Ora, possiamo vedere le differenze grazie a un video confronto ufficiale.

Come potete vedere a inizio notizia, nel filmato possiamo vedere un confronto di varie ambientazioni di gioco. A migliorare è ovviamente prima di tutto la risoluzione e il frame rate (4K e 60 FPS su PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 e Xbox Series X|S). Non si tratta però solo di un aumento di pixel. Anche il sistema di illuminazione è chiaramente stato ricreato per dare nuova luce (letteralmente) ai giochi di Mass Effect Legendary Edition.

Mass Effect Legendary Edition

A migliorare sono vari elementi ambientali, come alberi e vegetazione, ma anche gli effetti particellari e i materiali (la lava è un ottimo esempio, così come la successiva sequenza innevata). A migliorare sono anche i personaggi, con modelli aggiornati e un rendering della pelle di qualità superiore. Nel complesso, le superfici sono più realistiche. Inoltre, Mass Effect Legendary Edition migliora anche gli shader degli occhi, che tanto avevano fatto discutere anche ai tempi di Andromeda.

Vi ricordiamo infine che Mass Effect Legendary Edition è gold un mese prima della data di uscita.