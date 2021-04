Hood: Outlaws & Legends, il gameplay mostrato con un nuovo trailer

Hood: Outlaws & Legends mostra nuovamente il proprio gameplay con un nuovo trailer realizzato per illustrare le meccaniche alla base di questo interessante PvPvE dall'ambientazione medievale.

In uscita il 10 maggio, Hood: Outlaws & Legends si ispira al mito di Robin Hood per raccontare la storia di una squadra di fuorilegge che si contrappongono a uno stato tiranno.

Nel gioco potremo sfruttare le abilità caratteristiche di diverse classi di personaggi al fine di addentrarci nella mappa, eludere la sorveglianza delle guardie e impossessarci del bottino.

Attenzione, però: anche i nostri avversari avranno lo stesso obiettivo, dunque non solo dovremo affrontare i soldati controllati dall'intelligenza artificiale ma anche altri giocatori umani intenzionati a vincere il match.

Hood: Outlaws & Legends, una delle ambientazioni del gioco.

In un regno spietato e senza controllo, ribelli e furfanti provenienti da ogni dove si affrontano per reclamare un posto tra le leggende. Per conquistare i favori di un popolo oppresso, le bande rivali competono in audaci rapine per colpire i ricchi dove fa più male. Eroe popolare o fuorilegge affamato d'oro, solo il migliore riuscirà a fuggire con il meritato bottino.

Forma la tua squadra di fuorilegge e tenta di rubare i tesori a un governo tirannico in uno scenario medievale oscuro e violento.

Due squadre di giocatori competeranno per portare a termine la rapina perfetta, in alcune ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall'IA. Sfrutta le abilità uniche e mistiche di ogni personaggio, agendo furtivamente per rubare i tesori senza farti scoprire o facendoti strada combattendo in modo rumoroso e brutale.