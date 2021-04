Red Dead Online: update del 13 aprile, sconti e novità disponibili

Rockstar Games ci presenta le novità che ha introdotto con l'update del 13 aprile 2021 all'interno di Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2. Ecco i bonus, gli sconti e gli eventi che saranno disponibili all'interno del gioco.

Prima di tutto, in Red Dead Online, fino al 19 aprile 2021 ogni evento Free Roam permette di avere PE doppi: riceveremo inviti per sfide come Re del castello, Oro degli stolti, Sul mio cadavere e altro. Inoltre, se completiamo le missioni Free Roam con la nostra Posse otterremo il 40% di RDO$ e PE in più, oltre a un 10% extra per la Posse stessa.

Se salite di rango in Red Dead Online entro il 19 aprile otterremo una mappa del tesoro del Bluewater Marsh (1 rango), mappa del tesoro del Ridgewood nord e una Carta abilità gratis (3 ranghi), mappa del tesoro del lago Isabella, due Carte abilità gratis e 150 RDO$ (6 ranghi).

Red Dead Online: novità del 13 aprile

Inoltre, per questa settimana il Viaggio rapido è gratis in Red Dead Online. I barbieri offrono gratuitamente tutti i loro servizi per i prossimi sette giorni, dai tagli di capelli fino al trucco e dentature.

Non mancano offerte su armi e oggetti, come un -30% sui Fucili a canna lisca, armi a ripetizione, cinturoni, pantaloni, gonne e stivali, oltre a un -40% su box per le stalle, tonici per cavalli, cibo per cavalli e cavalli da guerra e da soma, il tutto presso Wheeler, Rawson and Co.

