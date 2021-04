Nier Replicant Ver. 1.22474487139: nemmeno Yoko Taro si ricorda la sequenza numerica

Nier Replicant Ver. 1.22474487139 è sempre più vicino all'uscita. O era Ver. 1.22474487110? Oppure Ver. 1.22474487187? Ammettiamo di non riuscire mai a ricordare a memoria la lunga sequenza numerica che compone il titolo di questa versione di Nier Replicant. Per fortuna, non siamo i soli. Yoko Taro - creatore della serie - ha ammesso di non ricordare tutte le cifre e ha anche offerto qualche dettaglio sulla nascita di questa nomenclatura.

Tramite un'intervista rilasciata a GameInformer, parlando di Nier Replicant Ver. 1.22474487139, Yoko Taro ha affermato: "Ad essere onesto, non volevo mettere dei numeri nel titolo. Volevo fosse 'Nier Replicant', ma Yosuke Saito - producer del gioco - voleva esprimere pienamente che si trattava di una versione aggiornata."

Nier Replicant: una sezione 2D

Il creatore di Nier Replicant Ver. 1.22474487139 continua poi affermando: "Così ho pensato: 'okay, questa è una versione aggiornata, ma non vogliamo definirla una remaster. Non è una versione due, nemmeno un remake, ma non è proprio una versione 1.55. Okay, tiriamo indietro un po', magari è la 1.22'. Questo è ciò che ho pensato. Per quanto riguarda il ricordare i numeri... no, non li ricordo, e l'ho chiamata 'la versione aggiornata" per tutto il tempo".

Con il suo solito stile goliardico, Yoko Taro ci ha quindi spiegato l'origine del nome di Nier Replicant Ver. 1.22474487139. Infine, vi segnaliamo che saranno disponibili DLC gratis con i costumi di NieR: Automata e altro. Inoltre, il gioco è in fase gold... da qualche tempo.