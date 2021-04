Persona diventa un gioco mobile: Code Name X in sviluppo presso Perfect World

Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners, segnala tramite Twitter che la compagnia cinese Perfect World ha annunciato un nuovo gioco mobile, per ora noto solo come Code Name X. Si tratta di un gioco basato sull'IP di Persona, la famosa serie JRPG di Atlus, come confermato dagli stessi sviluppatori dopo l'annuncio.

Perfect World è soprattutto noto per aver realizzato l'MMO "Perfect World" (sì, gioco e sviluppatore sono omonimi) e per la distribuzione di CS:GO e di DOTA 2 in Cina. La società ha annunciato ben 30 giochi durante un recente evento, compreso Code Name X basato su Persona. Anche gli altri giochi si basano su IP giapponesi, vi è anche un gioco basato su One Punch Man.

Per quanto sappiamo, Code Name X - pur essendo basato sulla serie Persona - proporrà una storia originale. Nel trailer che potete vedere qui sopra, appare anche una sequenza binaria che crea la scritta Persona X. Potrebbe essere il nome ufficiale del gioco o solo un simpatico riferimento.

Per ora non sappiamo altro: essendo un gioco mobile, però, non crediamo che seguirà la struttura classica un JRPG come Persona. Vista la natura delle produzioni precedenti del team e la piattaforma di riferimento, crediamo che si tratterà di un gioco free to play con elementi di microtransazioni, una struttura da game as a service o qualcosa di simile. Per ora si tratta solo di speculazioni, ovviamente. Dovremo attendere che Perfect World parli di nuovo di Code Name X.

Infine se attendete Persona 5 su Xbox, sappiate che Jez Corden sorride all'idea e insinua in dubbio.