Persona 5 su Xbox? Jez Corden sorride all'idea e insinua in dubbio

Jeff Corden, giornalista di Windows Centrale e insider, non è nuovo a indiscrezioni su tutto quello he concerne il mondo di Microsoft. Nei giorni scorsi ha risposto con un sorriso ad un giocatore che si augurava di vedere il bellissimo Persona 5 su Xbox. Un messaggio sibillino che ha insinuato dei dubbi nei giocatori che ci sia qualcosa che sta bollendo in pentola?

Il messaggio in sé potrebbe non voler dire nulla, ma vista la tendenza di Corden ad intervenire per parlare del mondo Xbox e viste le continue voci che circondano Microsoft e SEGA, è facile poter immaginare i fan scatenarsi. La serie di Persona, infatti, è una delle più amate e ambite all'interno del catalogo del publisher giapponese (che ricordiamo possiede Atlus) e sarebbe un'incredibile aggiunta all'Xbox Game Pass o al catalogo di Xbox in generale.

Come dicevamo, oltretutto, una simile evenienza potrebbe essere non così fantascientifica. SEGA sta continuando a portare i suoi giochi su Game Pass, notizia di ieri è l'arrivo di Yakuza 6 su XGP assieme a tanti giochi giapponesi, mentre si vocifera che il colosso di Redmond sia alla ricerca di grandi accordi con publisher terze parti.

Quale miglior modo per tentare una scalata in Giappone (o rafforzare la posizione nel resto del mondo) che assicurarsi una delle serie di giochi di ruolo più amate del mondo, finora legata a doppia mandata a PlayStation? Per ora si tratta solo di una congettura, ma resteremo in ascolto di eventuali evoluzioni della faccenda.