Emerency 4 - Edizione Oro è gratis per PC per festeggiare l'FX Store

Per festeggiare il milione di giocatori che in 10 anni hanno utilizzato l'FX Store, FX Interactive a deciso di regalare uno dei suoi giochi di maggiore successo. Si tratta di Emerency 4 - Edizione Oro in versione PC. Si tratta di uno strategico nel quale dovrete organizzare i soccorsi durante alcune calamità.

A questo indirizzo potrete riscattare gratuitamente Emerency 4 - Edizione Oro. Questa, invece, è la nostra recensione di Emerency 4 - Edizione Oro.

La cosa ironica è che per colpa del grande incendio che ha coinvolto il Datacenter dell'azienda OVH, quello che ha lasciato offline Multiplayer.it per qualche ora, il negozio di FX Interactive non è momentaneamente raggiungibile. A Ginevra avrebbero avuto estremamente bisogno di un esperto giocatore di Emerency 4 - Edizione Oro per sistemare le cose velocemente.

Non essendo stato possibile trovare uno di questi esperti in emergenze, FX Interactive ha ancora il negozio offline. In teoria avrebbero dovuto ripristinarlo il 15 marzo (quindi 2 giorni fa), ma non è ancora disponibile. Questo, però, vuol dire che non dovrebbe mancare molto al ripristino completo, così da consentirvi di riscattare gratis Emerency 4 - Edizione Oro. Oltre che fare i normali acquisti.