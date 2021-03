Xbox Series X|S: grandi esclusive arriveranno dall'accordo tra Microsoft e le terze parti

In un recente podcast, Jez Corden, editor di Windows Central, ha detto che Microsoft starebbe lavorando con publisher terze parti per ottenere grandi esclusive per Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Corden, dalla sua posizione privilegiata, ha sempre dimostrato di essere piuttosto informato su tutto quello che gravita intorno al mondo Microsoft. In questo caso alcune sue "fonti anonime" gli avrebbero assicurato che il colosso di Redmond starebbe cercando di stringere delle partnership con "qualche grande studio terze parti". Questa strategia sarebbe complementare a quella ben nota delle acquisizioni. Se da una parte gli Xbox Game Studios si stanno ingrandendo attraverso l'acquisto di studi come quelli di Bethesda, dall'altra Xbox vorrebbe anche cercare degli accordi di collaborazione che non prevedano necessariamente la fusione.

Collaborazioni pensate sia per avere delle esclusive di peso, ma anche per creare "grandi progetti Xbox che possono durate anche una decade". Come esempio pratico Corden ha usato Bungie e Halo. Un esempio però, non perfettamente calzante, dato che ad un certo punto il colosso di Redmond è stato proprietario dello studio di Destiny. Un altro esempio potrebbe essere la collaborazione con Asobo Studios per realizzare Microsoft Flight Simulator. Ovvero un progetto di più anni, su di una IP e su tecnologie di Microsoft, ma portato avanti da uno studio esterno.

Quello che emerge nuovamente da queste voci, però, è la volontà di Microsoft di espandere ulteriormente il proprio catalogo e la propria offerta software cercando, di volta in volta, la soluzione migliore.