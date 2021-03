PGA Tour 2K: Tiger Woods sarà presente in esclusiva, con un nuovo accordo pluriennale

2K ha siglato un accordo con Tiger Woods che assicura la presenza esclusiva del celebre campione di golf all'interno dei giochi della compagnia, in particolare per quanto riguarda la serie PGA Tour 2K, attualmente arrivata al capitolo PGA Tour 2K21.

L'accordo siglato tra 2K Sports e Tiger Woods è valido per diversi anni, dunque il rapporto di esclusiva si estenderà per vari capitoli della serie, probabilmente. Con questo, arriva anche l'acquisizione definitiva del team HB Studios da parte di 2K, ovvero gli autori di PGA Tour 2K21 e della serie The Golf Club, dunque è chiaro come l'etichetta abbia intenzione di puntare sul golf in futuro.

Tiger Woods comparirà dunque in esclusiva sia in PGA Tour 2K che in qualsiasi altro gioco di golf sviluppato e pubblicato da 2K, almeno per i prossimi anni, con il golfista che avrà anche il ruolo di Executive Director e consulente per lo sviluppo di questi videogiochi, ricoprendo dunque un ruolo attivo anche in termini di sviluppo.

"Non vedo l'ora di fare il mio ritorno nel panorama dei videogiochi, e con 2K e HB Studios, ho trovato i giusti compagni per farlo", ha affermato Tiger Woods in un comunicato ufficiale. "Sono onorato di avere questa opportunità e non vedo l'ora di condividere la mia esperienza e conoscenza per il futuro dei videogiochi sul golf".

Per l'occasione, 2K ha anche riferito che PGA Tour 2K21 ha raggiunto "quasi 2 milioni di copie" in termini di vendite, cosa che ha ulteriormente spinto il publisher all'acquisizione del team HB Studios.