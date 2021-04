GTA 6: ambientazione moderna, niente anni '80, lo svela un noto leaker

GTA 6 continua a sembrare più un miraggio che un vero gioco destinato a uscire. Nel mentre ancora attendiamo la versione PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5, i fan non riescono a frenare il proprio desiderio di novità per il futuro gioco di Rockstar. Dove c'è domanda c'è offerta e in modo regolare arrivano nuovi leak di informazioni, pagine e pagine di dettagli spesso poco credibili (per quanto molto interessanti). Ora, però, arriva un'informazione piccolissima, da un noto leaker. GTA 6 non sarà ambientato negli anni '80, ma in un'epoca moderna.

Il leaker di questa informazione è Tom Henderson, nota gola profonda dell'industria videoludica che ha più volte svelato informazioni corrette riguardo a Call of Duty e Battlefield. Come potete vedere nel tweet qui sotto, dopo l'ennesima richiesta di uno dei suoi follower, Henderson ha ceduto e ha rivelato un piccolo dettaglio riguardo a GTA 6. Come detto, non sarà ambientato negli anni ottanta, ma in un'epoca moderna. Perché Rockstar Games avrebbe compiuto questa scelta?

Secondo quanto riportato da Henderson in un successivo tweet, la combinazione di un'epoca moderna con la modalità GTA Online (più un po' di "roba stravagante") si trasformerà in un successo assicurato. Alcuni fan amerebbero poter visitare una città degli anni '80, questo è certo, ma molti utenti (soprattutto quelli più giovani) potrebbero non apprezzarne lo stile: è credibile che Rockstar voglia andare sul sicuro con un progetto enorme come GTA 6.

L'obbiettivo della società è di ripetere quanto fatto con GTA 5, questo è certo, o forse puntare ancora più in alto. Ovviamente non sappiamo quale sia la fonte di Henderson e non possiamo in alcun modo confermare quanto da lui detto: per il momento questo non è nulla più di un rumor, come molti. A febbraio, vi ricordiamo, si è parlato di un trailer di presentazione per GTA 6.