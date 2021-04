The Medium: video mostra le più divertenti recensioni degli utenti

Bloober Team, autore di giochi horror come Blair Witch, Observer System Redux e Layers of Fear, ha rilasciato un trailer dedicato alle migliori (e più divertenti) recensioni degli utenti di The Medium. Il gioco ha infatti raggiunto ben 75.000 recensioni su Steam e Microsoft Store. Il team di sviluppo ha quindi voluto celebrare le più interessanti, che potete vedere nel trailer a inizio notizia.

Come ben sappiamo, Steam è colmo di utenti pronti a scrivere recensioni creative, alle volte estremamente brevi, come "Puoi dar da mangiare a un gatto. Lo amo già". Un secondo utente fa un simpatico collegamento con The Witcher 3, scrivendo: "Quindi è questo uno dei mondi nei quali è finita Ciri mentre scappava dalla Caccia Selvaggia". Chiaramente la battuta è basata sul fatto che la protagonista di The Medium ha i capelli bianchi in alcune fasi e ricorda quindi Ciri.

The Medium: natura duale

Proseguendo nel video di The Medium vediamo altre recensioni, come "imparerai come muovere i tuoi occhi come un camaleonte", un riferimento alla natura duale del mondo di gioco. Un utente, particolarmente sagace, afferma invece di "aver impostato la grafica su 'medium' per un effetto di immersività aggiuntivo". Altri affermano invece molto semplicemente che è il loro gioco horror preferito di sempre e consigliano di acquistarlo subito.

Inoltre, The Medium sarà in sconto del 20% (standard) e 25 (Deluxe) su Steam, Epic Games Store e GOG fino al 16 aprile 2021. Vi segnaliamo infine che Bloober Team sta sviluppando un nuovo horror con un publisher famoso.