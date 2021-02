The Medium: Bloober Team sta sviluppando un nuovo horror con un publisher famoso

Dopo The Medium Bloober Team non si ferma e sta già lavorando a un nuovo horror, oltretutto con un publisher molto famoso. Quale? Peter Babieno, il CEO dello studio, non ha potuto svelarlo, ma ha promesso che quando i videogiocatori sapranno di che si tratta, ne saranno felici. Le sue dichiarazioni sono state fatte in occasione di un'intervista con Gamesindustry.biz:

"In effetti stiamo lavorando da più di un anno su di un altro videogioco, un'altra proprietà intellettuale horror, con un publisher molto famoso. Non posso dire chi. Non posso parlarvi del progetto, ma sono certo che quando le persone capiranno cosa stiamo facendo, si emozioneranno."

Babieno ha anche definito The Medium un progetto di passaggio per lo studio, oscillante tra il vecchio e il nuovo approccio al gameplay. L'obiettivo di Bloober Team è quello di creare dei titoli AA con qualità grafica da tripla A, ma ovviamente più piccoli.

Di quale proprietà intellettuale horror si potrebbe trattare? Molti hanno subito pensato a Silent Hill, ma si tratta di un'ipotesi senza alcuna base reale. Staremo a vedere quando ci sarà un qualche annuncio. Intanto potete rileggere la nostra recensione di The Medium per avere maggiori dettagli sul gioco.