Diablo 4, la beta verrà annunciata alla BlizzCon 2021? Spuntano alcuni indizi

La beta di Diablo 4 verrà annunciata durante la BlizzCon 2021? Stando ad alcune pagine web pescate nella cache di Google, può darsi che l'intenzione di Blizzard sia proprio questa.

Dopo il clamoroso leak delle novità di World of Warcraft, è dunque possibile che il publisher abbia fatto un ulteriore passo falso, rivelando anzitempo le proprie intenzioni per i test preliminari del nuovo, attesissimo capitolo della serie Diablo.

Sappiamo dal calendario ufficiale della BlizzCon 2021 che Diablo IV sarà uno dei protagonisti dell'evento, dunque l'annuncio di una beta per il gioco sarebbe assolutamente plausibile.

Qui sotto potete vedere una schermata della pagina di accesso della beta di Diablo 4, che viene indicata come non disponibile ma che è stata modificata di recente da Blizzard. Con la BlizzCon 2021 dietro l'angolo, le tempistiche appaiono per forza di cose sospette.

Se è vero che l'uscita di Diablo 4 è ancora molto lontana, allora la pubblicazione di una beta potrebbe senz'altro colmare un vuoto da qui al lancio, consentendo agli utenti di provare l'esperienza e contribuire al suo miglioramento.