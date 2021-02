GTA 6: trailer di presentazione imminente? Così suggerirebbe un annuncio lavorativo

Un annuncio lavorativo di Rockstar Games suggerisce che presto potrebbe essere lanciato il trailer di presentazione di GTA 6. La figura ricercata è quella di un "Cinematic Gameplay Capture Artist", il cui ruolo sarà quello di interfacciarsi con il team Gameplay Capture e con i team che lavorano ai video e ai trailer, per produrre dei filmati usando esclusivamente materiale registrato dai giochi. Sostanzialmente è il lavoro che fanno quelli che realizzano trailer in game. Ancora più interessante la specifica delle piattaforme dei giochi per cui saranno prodotti i trailer: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC.

Pur non parlando apertamente di GTA 6, facile domandarsi quali altri giochi potrebbero richiedere un tale ruolo tra quelli di Rockstar Games sul mercato, considerando che non ha nulla di annunciato, soprattutto per PS5 e Xbox Series X (a parte la versione rimasterizzata di GTA 5). Visto che si vocifera da tempo del nuovo Grand Theft Auto, si può ipotizzare che tanti sforzi potrebbero essere rivolti proprio verso di esso, a meno che non ci siano giochi segreti all'orizzonte.

Qualcuno ha ipotizzato anche che l'annuncio potrebbe nascondere la lavorazione della Grand Theft Auto Remastered Trilogy, altra produzione Rockstar di cui si vocifera da un po'. Di nostro riteniamo più probabile che finalmente GTA 6 stia per entrare nelle fasi finali della lavorazione e che quindi Rockstar Games abbia bisogno di iniziare a produrre materiale promozionale per lanciarlo.