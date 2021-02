Firewatch ha un mini-game platform nascosto all'interno, in stile Nintendo 64

Firewatch ha compiuto 5 anni in questi giorni e, per festeggiare l'anniversario, il team Campo Santo ha svelato un segreto celato al suo interno, che qualcuno potrebbe aver scoperto ma che probabilmente è rimasto nascosto ai più, ovvero un mini-game platform che ricorda lo stile dei titoli Nintendo 64, presente nella versione per Nintendo Switch.

Questi cinque anni hanno raccontato una storia di successo per Firewatch, considerato da molti come uno dei migliori "walking simulator" usciti finora e ben valutato anche su queste pagine nella sua recensione, ed è piuttosto strano che questo dettaglio sia rimasto nascosto per così tanto tempo. Ovviamente, la questione del mini-game potrebbe rappresentare uno spoiler anche se non ha alcun collegamento con la storia principale del gioco, ma vi avvertiamo comunque.

Durante il gameplay di Firewatch su Nintendo Switch, è possibile scoprire a un certo punto una cassa di provviste, con all'interno una cartuccia per Nintendo 64, o qualcosa di molto simile, accessibile inserendo il codice "1964". La cartuccia si intitola Forrest 64 e purtroppo non può essere inserita in un Nintendo 64 nel gioco, ma è richiesto un altro sistema meno logico.

Per far partire il gioco è necessario associare la cartuccia con una statuetta del protagonista, Forrest Byrnes, che si trova all'interno di Firewatch. Questo fa partire un bizzarro mini-game in stile platform in 3D con il protagonista intento a correre e saltare in giro per foreste raccogliendo vari bonus, all'interno di tre diverse modalità di gioco.