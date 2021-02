Playtonic, il team di Yooka-Laylee, diventa publisher per i team indie

Playtonic, ovvero il team di Yooka-Laylee, ha deciso di darsi al publishing aprendo una propria etichetta dedicata agli sviluppatori indie e ha già tre progetti in corso di pubblicazione.

Sapevamo che Playtonic aveva un annuncio da fare in questi giorni, ma si pensava soprattutto alla presentazione di un nuovo gioco da parte del team, considerando anche il successo ottenuto da Yooka-Laylee e dal suo seguito, ovvero Yooka-Laylee and the Impossible Lair, invece si è trattato di qualcosa di diverso e in un certo senso più grande e importante.

È stata fondata Playtonic Friends, un'etichetta che si occuperà di publishing per progetti indie e che ha già all'attivo tre contratti con altrettanti team, che stanno lavorando a nuovi giochi in arrivo. Si tratta di Awe Interactive, Fabraz e Okidokico, tutti e tre già conosciuti in ambito indipendente con giochi nel proprio portfolio.

Awe Interactive è responsabile del rhythm-action BPM: Bullets per Minute, Fabraz ha sviluppato il particolare platform basato su Twitch chiamato Slime-san, mentre Okidokico Entertainment Inc. ha sviluppato la simulazione arcade golfistica OK Golf.

Si tratta di un'iniziativa importante per Playtonic, ma questo non significa che il team abbia deciso di chiudere con lo sviluppo, anzi: il CEO Gavin Price ha messo in chiaro che la compagnia resta prima di tutto un team di sviluppo e che ha vari progetti in corso, tra cui novità riguardanti l'universo di Yooka-Laylee, ma non ci sono ancora notizie precise al riguardo.