Yooka-Laylee: Playtonic ha un annuncio da fare nei prossimi giorni

Playtonic, il team di Yooka-Laylee, ha un annuncio da fare "presto", dunque presumibilmente nei prossimi giorni, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti, dunque ci limitiamo intanto a riportare la comunicazione del team di sviluppo affidata a un messaggio su Twitter.

"Vogliamo dare alla nostra community, ai nostri amici, un abbraccio gigantesco", si legge nel messaggio. "Sappiamo che vi state chiedendo cosa bolle in pentola e, anche se non possiamo ancora dire nulla, qualcosa verrà svelato PRESTO. Grazie per essere pazienti con noi". Dunque, sembra che ci siano novità da annunciare nei prossimi giorni, interpretando così quel "presto" così pronunciato.

Difficile dire di cosa si tratti, ma dopo il primo Yooka-Laylee e il secondo Yooka-Laylee and the Impossible Lair, è possibile anche che il team si stia dedicando a qualcosa di diverso. Come spiegato anche nello speciale sulle origini della serie, Playtonic è formata da alcuni veterani di Rare, responsabili del vecchio e indimenticabile Banjo-Kazooie.

Yooka-Laylee è nato proprio come successore spirituale del mitico platform 3D per Nintendo 64, riuscendo a recuperare un po' di quella magia e riproponendo un gioco nello stile classico del genere. Attendiamo a questo punto di sapere cosa sia il nuovo progetto, sperando comunque che riesca a mantenere la giusta commistione tra rievocazione nostalgica e nuove tecnologie, possibilmente.