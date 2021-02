Disney+ ha 95 milioni di abbonati in tutto il mondo (94,9 per la precisione). Si tratta di una cifra eccezionale, considerando la giovinezza del servizio, ma visto che stiamo parlando di Disney non riusciamo a essere poi così stupiti. Comunque sia gli ottimi risultati hanno portato i dirigenti della compagnia ad alzare gli obiettivi per il 2024, ora fissati tra i 230 e i 260 milioni di abbonati.

Probabilmente a far bene a Disney+ sono state serie come The Mandalorian e Wandavision, che hanno avuto un grande riscontro in termini di pubblico e di chiacchiericcio sui social, nonché film come Soul e Onward di Pixar, arrivati direttamente sul servizio di video streaming.

Considerate che l'obiettivo iniziare di Disney+ era di avere 90 milioni di abbonati in quattro anni. Diciamo che l'hanno raggiunto senza grossi problemi e con largo anticipo.

Probabilmente il successo motiverà ancora di più la casa del topo ad accentrare la sua offerta su Disney+, marginalizzando gradualmente gli altri canali distributivi, cinema compresi. Del resto ormai è il pubblico stesso a considerare centrale questo tipo di prodotto, vuoi perché direttamente legata alle nuove tecnologie, vuoi perché la pandemia ha convinto anche i più scettici ad abbonarsi a qualcosa.

Netflix, comunque, è ancora lontana, ma non così tanto come poteva sembrare solo qualche mese fa.