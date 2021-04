Mass Effect Legendary Edition è gold un mese prima della data di uscita

Sono passati quattro anni dal più recente capitolo di Mass Effect e ben quattordici da quando il primo titolo della saga è arrivato sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Ora, la saga sta per tornare, precisamente con la Mass Effect Legendary Edition, una versione rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga. La data di uscita è il 14 maggio, ma già ora il gioco è gold.

Con "gold", nel caso non lo sappiate, ci si riferisce alla versione del gioco che viene ritenuta pronta per la stampa e la distribuzione. Oggigiorno anche la versione gold tende a essere imperfetta e gli sviluppatori sfruttano il tempo rimanente per realizzare una patch D1 con la quale sistemare gli ultimi problemi. Detto ciò, il team festeggia l'occasione, come potete vedere nel tweet di Mac Walters, Project Director di Mass Effect Legendary Edition.

Mac Walters afferma, in traduzione: "Mass Effect Legendary Edition è ora gold! È stato un lungo viaggio - è il momento per una piccola celebrazione. Forse anche un piccolo ballo.. se fa per voi." Il gioco è quindi pronto e possiamo essere certi che non ci saranno ritardi. Il 14 maggio avremo modo di mettere la mani sulle versioni PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Di recente, inoltre, il community manager ha illustrato tantissimi dettagli sulle novità ludiche di questi tre giochi.

Infine, vi segnaliamo che Mass Effect Legendary Edition fa a meno di Nintendo Switch, almeno per adesso.