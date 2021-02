Mass Effect Legendary Edition: niente versione Nintendo Switch, almeno per adesso

Attualmente Bioware non ha in programma di portare Mass Effect Legendary Edition su Nintendo Switch. Il team di sviluppo rimane focalizzato sul lancio per PC, Xbox One e PS4, con la possibilità di giocarlo in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X / S.

Ad affermarlo è stato il game director Mac Walters ai microfoni di Eurogamer.net, che però ha voluto lasciare una porta aperta. Di fatto a lui piacerebbe vedere la raccolta girare sulla console ibrida di Nintendo, quindi in futuro non si può mai dire che non ci arrivi sul serio. Per adesso comunque non se parla e Bioware sta lavorando alacremente per il lancio di maggio.

Nel caso, non sarebbe certo la prima rimasterizzazione di un titolo di Electronic Arts ad arrivare su Nintendo Switch. Oltretutto stiamo parlando di tre giochi gestibili dalla console, visto che originariamente sono usciti due generazioni fa.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Mass Effect Legendary Edition, dove Aligi Comandini ha scritto:

Il lavoro fatto sulla Mass Effect Legendary Edition forse non sarà paragonabile a quello visto in certi remake grafici di alto livello, ma se si parla di remaster è difficile chiedere di meglio. I video mostrati sono riusciti a tratti a impressionarci, e il lavoro fatto sui tre giochi (specialmente sul primo, ritoccato in molteplici aspetti) sembra abbastanza appassionato e curato da poter restituire linfa vitale a una trilogia che vale indubbiamente la pena rigiocare. Ora non resta che provarla per bene, sperando che le modifiche apportate non abbiano fatto insorgere qualche spiacevole complicazione, ma siamo fiduciosi.