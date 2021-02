Mass Effect Legendary Edition avrà un DLC in meno: il codice sorgente è andato perso

Mass Effect Legendary Edition non avrà tutti i DLC dei tre Mass Effect originali, ma uno in meno. Il motivo è molto semplice e sembra venire da un'altra epoca dell'industria dei videogiochi: il codice sorgente è andato perso.

Il DLC in questione è Pinnacle Station per il primo Mass Effect, un contenuto aggiuntivo che arricchiva il gioco di una vasta area piena di combattimenti. Come ha fatto il codice sorgente a sparire così? La risposta è in realtà molto semplice e ha a che fare con le modalità con cui spesso vengono prodotti i contenuti aggiuntivi.

Pinnacle Station fu sviluppato esternamente a Bioware dalla software house Demiurge. Quando Bioware ha provato a recuperare il codice, evidentemente conservato male, lo ha trovato in gran parte corrotto e inutilizzabile, probabilmente per via del supporto su cui era contenuto.

Sostanzialmente per essere incluso nella raccolta, Pinnacle Station avrebbe dovuto essere ricostruito da zero, aggiungendo sei mesi di sviluppo alla Mass Effect Legendary Edition e ritardando il lancio, come spiegato dal Game director Mac Walters a Game Informer. Così si è deciso di tagliarlo, visto anche che non è essenziale per la mitologia del gioco e avrebbe comportato delle perdite poco giustificabili, visto il tipo di operazione.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Mass Effect Legendary Edition.