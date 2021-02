Call of Duty Warzone: 60.000 cheater bannati in una sola notte

Activision ha bannato 60.000 cheater in una sola notte all'intero di Call of Duty Warzone. Activision ha spiegato di aver bandito in modo definitivo dal battle royale più di 300.000 persone sin dal lancio del gioco a marzo 2020. Questa notizia arriva dopo l'addio di alcuni volti noti del mondo dello streamer, che ritenevano la situazione di Call of Duty Warzone ingestibile a causa dei cheater.

I giocatori hanno spesso criticato il sistema anti-cheat di Call of Duty Warzone e non ha aiutato il fatto che gli sviluppatori e Activision non abbiano commentato la questione per lungo tempo. Alcuni giocatori hanno anche disabilitato il cross-play per evitare di dover avere a che fare con gli hacker PC.

Uno dei problemi principali di Call of Duty Warzone è ovviamente la sua natura free to play: molti probabilmente non temono di essere bannati, visto che è sempre possibile creare un nuovo account gratis per iniziare a giocare nuovamente. Certo, c'è un sistema di controllo a due fattori che, secondo Activision, ha invalidato più di 180.000 account sospetti sin dal lancio, ma ci sono modi semplici per superare la cosa.

Per quanto riguarda il futuro, Activision ha affermato che vuole aumentare gli sforzi e le risorse in varie aree, incluso un software anti-cheat interno. Sta inoltre lavorando a nuove tecnologie per rilevare problemi e promette regolari aggiornamenti in materia.

Nel frattempo, però, abbiamo scoperto che il glitch stim infiniti è tornato, si salvi chi può.