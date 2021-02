Snowtopia: Ski Resort Tycoon, il provato per PC

Per gli amanti della settimana bianca l'inverno in cui ci troviamo è stato avaro di soddisfazioni. A causa della pandemia di Covid-19 gli impianti sciistici di tutta Italia sono infatti rimasti chiusi per larga parte della stagione, e solo tra qualche settimana se tutto va bene potranno riaprire. Anche per gli sciatori più incalliti le tradizionali gite sulla neve si sono quindi limitate a pochi attimi fugaci, quantomeno per chi ha la fortuna di avere la possibilità di trovare gli impianti all'interno della propria regione. Con il suo Snowtopia: Ski Resort Tycoon, il team di sviluppo TeaForTwo prova a placare almeno in parte questa fame di sci , proponendo un gestionale dedicato all'attività vacanziera invernale per eccellenza. Come stiamo per vedere nel nostro provato di Snowtopia: Ski Resort Tycoon , il gioco pubblicato da Goblinz Studio ci permette infatti di esprimere tutta la nostra fantasia da costruttori di piste, funivie e altro ancora, con l'obiettivo di rendere una semplice montagna imbiancata il luogo più richiesto dagli sciatori di tutto il mondo. Dopo qualche ora passata in compagnia di questo titolo, ecco le nostre prime impressioni.

Sandbox ad alta quota

Chi avvia Snowtopia: Ski Resort Tycoon per la prima volta si ritrova davanti esattamente quello che ci si aspetta da un titolo del suo genere. La modalità di gioco messa a disposizione da TeaForTwo è infatti un tipo sandbox all'interno del quale è possibile scegliere tra scenari di complessità diversa, partendo naturalmente dal più semplice per apprendere dall'esaustivo tutorial tutte le meccaniche alla base del gioco. Da questo punto di vista, spicca la decisione di non inserire nelle dinamiche di Snowtopia: Ski Resort Tycoon un qualsiasi tipo di valuta, mettendo quindi il giocatore in condizione di fare e sfare a proprio piacimento alla ricerca della configurazione con cui dare vita al resort da sogno. Questo però non vuol dire che non ci siano elementi da tenere a bada, perché gestire una sola pista potrà anche essere semplice, ma arrivare a mettere in piedi un resort a cinque stelle è un altro paio di maniche.

Il punto di partenza è ovviamente rappresentato dalla creazione degli impianti di risalita, che vanno dallo skilift singolo fino a funivie più complesse. Con l'aumentare delle persone presenti all'interno delle nostre strutture, è chiaro che l'esigenza di un sistema capiente e veloce finisca per aumentare col tempo. La progettazione richiede quindi sin dai primi momenti un minimo di proiezione verso il futuro, per evitare che ci siano colli di bottiglia in grado di generare code che possano scontentare i visitatori. Per il divertimento di questi ultimi vanno poi progettate le piste da sci, rappresentate all'interno di Snowtopia: Ski Resort Tycoon con il classico sistema a colori: dal verde dedicato ai principianti fino al nero, indicato invece solo per gli sciatori esperti. Progettare le piste e la loro pendenza, riuscendo a "incastrarle" all'interno del paesaggio presente sulla mappa, è sicuramente l'aspetto più divertente di questo titolo, pari alla soddisfazione di vedere poi gli sciatori popolare l'impianto senza particolari problemi.

Nelle fasi successive a quella iniziale diventa necessario collegare tutte le piste, anche in questo caso evitando che si formino ingorghi e fornendo comodità come rifugi ad alta quota dove potersi riposare. Tutta l'attività lavorativa all'interno del resort si basa sulla presenza di alcuni operatori volontari, dedicati sia alla costruzione delle strutture sia alla loro gestione. Le preoccupazioni sono però anche in questo caso ridotte, perché nelle ore che abbiamo passato in compagnia di Snowtopia: Ski Resort Tycoon non siamo mai finiti per rischiare di rimanere a corto di personale. In modo simile, la funzione di ricerca e sviluppo con cui sbloccare potenziamenti e nuove strutture è disponibile a getto pressoché continuo, senza richiedere materie prime o altri elementi simili.