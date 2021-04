Oddworld: Soulstorm, la recensione: un grande ritorno per i nostalgici di Abe

Facciamo però finta di nulla per qualche minuto, rivediamo le caratteristiche del gioco, i suoi punti di forza e le sue mancanze, per arrivare in fondo all'articolo e stabilire se siamo tutti d'accordo sulla sua valutazione oppure no. Fermi lì, non sbirciate il commento! Piuttosto sbrigatevi a salire su questo treno in corsa: i Mudokon hanno di nuovo bisogno di voi.

La recensione di Oddworld: Soulstorm arriva, per motivi tecnici, nel momento in cui fondamentalmente tutti gli abbonati a PlayStation Plus in possesso di una PS5 hanno già messo le mani sul gioco, magari sono anche riusciti a completarlo e stanno rigiocandone i livelli alla ricerca delle statistiche necessarie a sbloccare il miglior finale possibile.

La scena cambia e si passa a dodici ore prima, con il protagonista del gioco che festeggia con la sua gente la liberazione dal giogo dei Glukkon ma viene messo in guardia dalla veggente della tribù circa un nuovo pericolo incombente. Neanche il tempo di finire la frase che la minaccia si manifesta in tutta la sua veemenza, in un caotico fuggi-fuggi generale che dà alle fiamme il rifugio: il nemico è alle porte.

Si comincia innanzitutto rappresentando una situazione esplosiva: un treno in corsa, bersagliato da uno sciame di droni degli Slig, che si dirige a tutta velocità verso le RaptureFarms. In una carrozza c'è Abe , intento a osservare intensamente qualcosa, ma il tempo stringe e i Mudokon che controllano la locomotiva hanno bisogno del suo aiuto.

Partiamo, come detto, dalle cose che Oddworld: Soulstorm fa bene, dannatamente bene. La storia riprende le basi del classico pubblicato nel 1998, ma ci arriva in una maniera nuova (del resto Soulstorm è il sequel diretto di Oddworld: New 'n' Tasty! , a sua volta un reboot) e decisamente intrigante, più adulta e interessante.

Gameplay

Oddworld: Soulstorm, il sistema di lancio degli oggetti (spesso infiammabili) usa lo stick destro per la mira.

Naturalmente non basterà la semplice determinazione a guidare efficacemente le nostre azioni durante la campagna di Oddworld: Soulstorm. Serviranno anche parecchia abilità, riflessi pronti, occhi attenti, un calcolo istantaneo delle tempistiche e dei rischi, un'abbondante dose di fortuna, un'enorme quantità di pazienza e un calendario da consultare ogni volta che ne avremo bisogno. Spoiler: accadrà spesso.

Sì, perché il gameplay della nuova avventura di Abe è la fiera del trial & error, di quelle in cui si muore tipo quaranta volte di seguito nella stessa, spietatissima sezione. Intendiamoci: la formula del gioco storicamente è sempre stata questa, ma spesso e volentieri si vedono franchise cambiare nel corso del tempo, rinunciare alla sistematica bastardaggine delle origini e addolcirsi, come fanno le persone di una certa età.

Oddworld: Soulstorm, uno degli stage più antipatici.

In questo caso no: se proprio vogliamo vedere Soulstorm come un vecchietto, non solo è vispo ma è pure arcigno, agita il bastone da passeggio per colpirci e spesso ci riesce, innescando ogni volta un grido di dolore e frustrazione. Perché si muore tanto nel gioco, ma una buona metà delle volte per colpe non nostre: quando i comandi non rispondono come dovrebbero, quando i Mudokon che abbiamo liberato non si muovono al comando, quando un nemico si blocca in una posizione impossibile da superare anziché continuare la sua ronda, quando l'impostazione a due dimensioni e mezzo degli scenari rende difficile centrare un bersaglio.

C'è sempre stato tanto legno nei controlli di Oddworld, insieme a una generosa dose di lentezza, ma in Soulstorm gli sviluppatori hanno pensato bene di velocizzare i movimenti del protagonista e dotarlo del tanto agognato doppio salto. Evidentemente entusiasti del risultato, hanno poi pensato bene di adattare la sfida alle nuove capacità del personaggio, dimenticandosi però di rifinire tutte le interazioni con l'ambiente, che richiedono ancora un tempismo e una precisione talvolta impossibili da garantire nelle situazioni più movimentate.

Oddworld: Soulstorm ci spiega perché non si può fumare sul treno.

Fatte queste dovute premesse, bisogna ragionare sull'evoluzione spesso mancata delle avventure dinamiche, di come alla fine dei conti Abe sia un po' il figlio deforme e mostruoso di Conrad B. Hart ma si arrampichi sulle piattaforme ancora allo stesso modo, eppure di come gli autori di Oddworld: Soulstorm siano riusciti a conferire a questa formula uno spessore extra, letteralmente, introducendo le già citate due dimensioni e mezzo, ribadendo le meccaniche legate al controllo mentale e creando un semplice sistema di crafting che ricorda un po' quello di Stranger's Wrath.

Procedendo nei quindici livelli (più due extra) della campagna ci troveremo dunque nella condizione di poter impiegare i materiali raccolti in giro per costruire mine, granate fumogene, bottiglie Molotov e altro ancora, nonché utilizzare oggetti come le bibite infiammabili Soulstorm, i bengala per illuminare il buio, palle di pezza con cui tramortire i nemici e finanche dispositivi elettronici, in un mix che da una parte aggiunge varietà all'esperienza, dall'altra si pone come un'ulteriore sfida.

Oddworld: Soulstorm ha livelli pieni di trappole e interruttori.

Come da tradizione, ogni stage presenta una serie di puzzle da risolvere e avremo modo di farlo in maniere differenti, cercando ad esempio di evitare le uccisioni e di salvare il maggior numero possibile di Mudokon sparsi all'interno della mappa, usufruendo del loro aiuto laddove possibile (a un certo punto diventeranno effettivamente utili) e facendo in modo che attraversino dei portali per raggiungere un luogo sicuro.

Spesso e volentieri ci troveremo indifesi di fronte alle guardie Slig, ma potremo aggirarle muovendoci silenziosamente, nascondendoci all'interno di armadietti o ricorrendo alle già citate granate fumogene per celarci alla loro vista. In altri casi, invece, dovremo essere piuttosto attivi, ad esempio durante le sequenze in cui orde di Mudokon fuggono sullo sfondo e avremo il compito di coprirgli le spalle neutralizzando i nemici intenti a sparargli contro.