Assembla che ti Passa #293

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

L'arrivo di una partita di Radeon RX 6800 XT in versione Midnight Black ha senza dubbio accontentato qualcuno, ma non ha cambiato di una virgola la pessima situazione del mercato delle GPU, stravolto da una domanda elevatissima, dagli scalper, dalla carenza di linee di produzione, dai rincari ufficiali e da sovrapprezzi molto alti, in alcuni casi arrivati a superare il doppio il prezzo ufficiale, anche da parte di rivenditori ufficiali. Inevitabile quindi un malumore diffuso, anche nei confronti di chi è prova a vendere schede usate a prezzi comunque molto gonfiati, cercando di approfittare della situazione. Ma per quanto certi comportamenti possano risultare antipatici, soprattutto per chi è in cerca di una scheda a un prezzo ragionevole, sono coerenti con un mercato poco regolato che subisce gli effetti del dislivello tra domanda e risposta anche nel caso delle schede di fascia bassa e nell'ambito professionale, laddove qualche vincolo in più sarebbe benvenuto.

Il prototipo della scheda Intel Xe HPG top di gamma

D'altronde parliamo di un bene che può essere necessario, magari non nel caso delle schede da gaming di fascia alta, ma di sicuro per i modelli professionali o per le GPU budget che garantiscono comunque un utilizzo a 360 gradi di PC da studio e PC da lavoro, entrambi necessari anche al di fuori delle emergenze pandemiche. Non è però possibile aggirare i limiti delle due maggiori fonderie che come abbiamo già detto più volte si devono occupare anche dei chip essenziali per il mondo moderno come quelli di smartphone, automobili, elettrodomestici, apparecchiature ospedaliere e via dicendo. Non è un caso che Samsung e TSMC siano in procinto di spendere 100 miliardi di dollari ciascuna per aumentare la produzione di transistor. Altri 20 miliardi, inoltre, li ha spesi Intel, avviando la costruzione di due nuove fonderie, in Arizona, che fanno pensare a possibili ripensamenti circa i piani di outsourcing della compagnia.

Non è detto che Intel non si affidi a TSMC, considerando che le GPU Intel XE-HPG sono state realizzate pensando ai transistor a 6 nanometri della fonderia taiwanese, ma potrebbe anche aver cambiato i propri piani in modo da sottrarsi all'affollamento delle linee produttive che sta mettendo in difficoltà tutte le principali fonderie. Anche se questo fosse il caso non è comunque detto che la compagnia riesca a produrre grandi volumi di GPU, ma un pizzico di speranza ce la teniamo, giusto per non disperare. Tra l'altro si parla di una potenza discreta secondo quanto emerso da nuove indiscrezioni che includono alcune presunte fotografie del modello più potente della serie Intel Xe-HPG.

Per la top di gamma della serie Xe-HPG parliamo di una scheda da 512 Execution Unit suddivisi in chiplet da 128 Execution Unit che saranno utilizzati anche dal modello entry level, composto da un solo chiplet, e da quello di fascia media, composto da due chiplet per 256 Execution Unit e pensato per essere venduto a un prezzo tra i 200 e i 300 dollari. Entrambi i modelli, comunque, dovrebbero uscire dopo quello di punta che secondo le nuove indiscrezioni monta 16 GB di GDDR6, su bus da 256-bit, e si spinge fino a 2.2 GHz di frequenza garantendo prestazioni simili a quelle, presunte, dell'ancora non presentata GeForce RTX 3070 Ti. Le prestazioni dei sample traballano ancora, con i punteggi Time Spy che secondo quanto riportato viaggiano dalla 2080 alla 3090, ma secondo quanto leggiamo le previsioni interne combaciano con i test che indicano prestazioni a metà tra la RTX 3070 e 3080. Sufficienti quindi sia per il 1440p ad alto framerate, sia per qualche escursione in 4K, almeno senza ray tracing. L'illuminazione basata sulla fisica, va detto, non compare tra i nuovi rumor, ma è già stata confermata dal supporto per Vulkan Ray-Tracing introdotto nella versione 20.3 delle liberie Mesa 3D.

La versione Midnight Black della RX 6800 XT confrontata con la versione reference standard

Risulta invece del tutto inedita la menzione della tecnologia XeSS, nome interno della tecnologia a quanto pare destinata a scontrarsi con il DLSS di NVIDIA e con futura Super Resolution di AMD. Parliamo quindi di upscaling basato sull'intelligenza artificiale, in una delle sue forme, con la promessa di boost prestazionali importanti anche nell'ottica del pesante ray tracing. Ma si tratta di supposizioni. Non sappiamo nulla di come queste tecnologie funzionino o vengano supportate ed è probabile che non ne sapremo molto ancora per un po'. Per il lanciosi parla infatti del quarto trimestre dell'anno e non sono esclusi ritardi. Pare infatti che i costruttori di schede video non sappiano ancora molto delle schede Xe-HPG che potrebbero sorprenderci, speriamo in positivo.

D'altronde Intel ha bisogno di far sentire la sua voce nel settore dei PC desktop, gode di un reparto di ricerca e sviluppo tra i migliori, ha costruito un dream team per l'architettura Xe e sembra crederci parecchio, tanto che pare stia già lavorando alla serie successiva con un lancio pianificato per 2023. Ci aspettiamo quindi prodotti competitivi, anche se pare che Intel abbia già dovuto affrontare un piccolo ostacolo alzando i consumi del modello di punta della serie dai 225-250W inizialmente pianificati a 275W. Ma potrebbe trattarsi di modifiche di design, di un cambio di transistor o del semplice raggiungimento di frequenze superiori. La foto del presunto sample, comunque, non lascia trasparire particolari problemi di temperatura. Si accontenta infatti di due ventole, di uno spessore di 2 slot e di un radiatore di dimensioni ragionevoli, seppur aperto anche sul bordo superiore, in stile schede custom. Anche in questo caso, comunque, parliamo di elementi destinati a cambiare. Per la versione finale leggiamo infatti che si parla del colore bianco, scelta atipica per una reference ma che per questo ci incuriosisce parecchio.