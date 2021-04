Nintendo all'E3 2021, il ritorno - La Bustina di Lakitu

Avessimo scritto a inizio 2020 che Nintendo sarebbe tornata all'E3, in molti avrebbero pensato alla riproposizione di una conferenza vecchio stile, con palco, ospiti e pubblico; un evento tenutosi per l'ultima volta - se non ricordiamo male - nel 2012, quando venne svelata la line-up di Wii U, quando a presentare lo show c'era ancora il mattatore Reginald Fils-Aimé (Reggie, l'ex presidente di Nintendo of America). Scritto adesso, a primavera 2021, ancora - purtroppo - in piena emergenza pandemica, significa "solamente" che tornerà una Nintendo Direct in occasione dell'E3 (tra il 12 e il 15 giugno): con la differenza che, stavolta, ogni azienda partecipante si limiterà a un evento digitale.

Dopo aver atteso per mesi l'annuncio di una Nintendo Direct, abbiamo la sensazione (potenzialmente errata, ci mancherebbe), che questa notizia sia stata leggermente sottovalutata dai fan della società kyotese; o meglio, che non ci si renda pienamente conto dell'importanza della manifestazione. Non che ci sia un identico rapporto temporale rispetto all'uscita, ma per molti versi questo E3, per Nintendo Switch, sarà molto simile a quello che, per Wii U, rappresentò l'E3 2015: e cioè un evento che palesa, o quantomeno anticipa, la consistenza degli ultimi anni di vita della piattaforma.

Nintendo Switch Pro: un discutibile mockup.

Come ricorderete, e come prevedibile, l'E3 2015 fu un mezzo disastro: non solo per l' assenza di Iwata, che poco dopo si sarebbe rivelata un segnale drammatico, ma anche per i giochi presentati. Non venne mostrato The Legend of Zelda: Breath of the Wild; non fece capolino nessun titolo sviluppato negli uffici edochiani. Next Level Games non portò alla fiera un'esclusiva Wii U, com'era auspicabile, bensì il vituperato Metroid Prime: Federation Force per Nintendo 3DS. Insomma, fu una manifestazione che, nonostante i sorrisi e le buone intenzioni di facciata, rappresentò un funerale anticipato per la console.

Detto questo, non vogliamo destare alcuna preoccupazione infondata; le due situazioni si somigliano solamente per la natura spartiacque dell'evento. Il contesto in cui vive e prospera Switch è sostanzialmente opposto a quello in cui si stava impaludando il povero Wii U. Questo E3 2021 di Nintendo non segnerà la fine della piattaforma; al contrario, decreterà - sperando di non portare sfortuna - l'inizio della sua seconda giovinezza.