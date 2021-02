Mario Golf: Super Rush, l'anteprima

A più di un anno dall'ultimo Nintendo Direct, noi tutti ci aspettavamo la presentazione di nuovi titoli sviluppati internamente, e magari degli aggiornamenti su quelli già annunciati in precedenza; tutto ciò è avvenuto solo in parte. Effettivamente, nella prima metà dell'anno usciranno due giochi creati da EPD: il primo è la raccolta/remake di Famicom Detective Club, e il secondo è proprio Mario Golf: Super Rush.

Non esistono comunicazioni ufficiali a riguardo, ma visti i precedenti e considerato l'aspetto grafico del gioco (stilisticamente simile, vedremo perché, a Mario Tennis Aces), non c'è dubbio che sia un produzione in collaborazione tra Camelot e Nintendo EPD 2, la divisione che, appunto, si occupa di supervisionare gli spin-off multiplayer e sportivi di Super Mario. Mario Tennis Aces non è stato accolto trionfalmente, forse perché, nonostante l'aspetto baloccante, comprenderne le meccaniche non è affatto facile; si tratta comunque di un titolo, lo ribadiamo oggi come ai tempi dell'uscita, dai controlli e dal level design straordinario. Non bastasse, anche grazie alla imponente campagna pubblicitaria, ha stabilito un record di vendite per la serie, strappandolo prepotentemente dalle mani dell'episodio per Nintendo 64; Mario Tennis Aces ha piazzato, in meno di tre anni di vita, quasi tre milioni e mezzo di copie.

Mario Golf: Super Rush: un colpo di Mario

Nintendo si aspetterà, quindi, di emularne il successo; Mario Golf ha sempre venduto meno del cugino tennistico, quindi ragioniamo più in proporzione che in numeri assoluti. Come dicevamo, tra i due progetti esistono delle somiglianze: l'impostazione dei menu, le colonne verticali durante la selezione dei personaggi, le tinte piatte monocromatiche assegnate ad ognuno. La qualità dei modelli poligonali e delle animazioni, di molto superiori all'aspetto del paesaggio.

Le similitudini concettuali con Aces non finiscono qui: vediamo nel dettaglio quali sono le altre, ricordandovi che Mario Golf: Super Rush arriverà il 25 giugno 2021.