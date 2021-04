Nintendo Switch: "nuovi giochi e nuove serie" in programma, non solo Mario e Zelda

Nintendo è nota soprattutto per le proprie saghe storiche, come quelle dedicate a Mario e Zelda (o Link, per meglio dire). Al tempo stesso, la compagnia non è certo restia alla creazione di nuove IP, che possano ampliare il successo di Nintendo Switch e, in futuro, di nuove console. Il presidente di Nintendo ha reiterato questo concetto.

Durante un'intervista rilasciata a Nikkei, Shuntaro Furukawa - presidente di Nintendo - ha affermato: "Siamo costantemente alla ricerca di nuove idee e analizziamo ciò che possiamo utilizzare per il prossimo progetto. In futuro, vogliamo non solo lavorare sulle nostre serie storiche come Mario e Zelda, ma anche lavorare a nuovi giochi e nuove serie".

Nintendo Switch e oltre: classici e novità fianco a fianco

Nintendo Switch, dopotutto, è un ottimo esempio di questa strategia. Nel corso della generazione sono usciti molteplici giochi legati a saghe storiche, come The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, amati dai giocatori di tutto il mondo, ma anche una serie di nuove IP e giochi dallo stile unico, come ARMS e Ring Fit Adventure.

In sostanza, le parole del presidente non ci permettono di scoprire nulla di nuovo, ma ci rassicurano sul fatto che la Nintendo che conosciamo non ha intenzione di cambiare strategia, almeno non a breve termine. Considerando l'enorme successo di Nintendo Switch, dopotutto, sarebbe strano il contrario.

