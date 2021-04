New Pokémon Snap: 6 minuti di gameplay per Nintendo Switch direttamente dal Giappone

In previsione dell'uscita, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di New Pokémon Snap per Nintendo Switch. Nonostante sia in giapponese, grazie a questo filmato possiamo ammirare 6 minuti di gameplay in azione, durante il quale compaiono decine di mostri tascabili differenti e si possono cominciare a vedere alcune delle meccaniche che caratterizzeranno il titolo.

La traduzione del video è all'incirca "Guida Snap della Regione di Lentil". In questo filmato viene spiegato brevemente come scattare le foto, ma anche consigli su come migliore la qualità dei propri scatti, agendo sullo zoom e sull'inquadratura. Inoltre ci sono diverse azioni che possono aiutare a cogliere i pokémon nella posizione migliore e occorrerà studiare i livelli per capire quando fotografarli, ma soprattutto in quale frangente.

L'obiettivo del gioco, infatti, non è solo quello di fotografare i pokémon, ma anche quello di studiarli nel loro habitat naturale. Per questo motivo le foto saranno poi consegnate al Professore, il luminare che ci seguirà e istruirà per tutta la durata dell'avventura. Una volta acquisito lo scatto migliore sarà possibile modificarlo e condividerlo sia sui social del gioco che su quelli "reali".

Oltre a questo trailer, Nintendo ha anche pubblicato un paio di simpatici brevi spot televisivi giapponesi per il gioco dal carattere decisamente più scherzoso:

New Pokémon Snap uscirà il 30 aprile in esclusiva per Nintendo Switch.