PS5: Sony lavora a un'alternativa a Xbox Game Pass, dice il creatore di God of War

Su PS5 (e non solo) potrebbe arrivare presto un servizio alternativo a Xbox Game Pass creato da Sony, una contromossa che la compagnia starebbe studiando al momento, in base a quanto riferito da David Jaffe, creatore dell'originale God of War.

Jaffe ultimamente si sta dando particolarmente da fare sui canali social, essendo diventato un opinionista con ovvi collegamenti all'interno dell'industria videoludica, dunque le sue affermazioni sono da tenere in una certa considerazione. In un video recentemente caricato su YouTube, il creatore dell'originale God of War e di Twisted Metal ha affermato di aver saputo, da fonti interne a Sony, che la compagnia sta lavorando a un servizio su abbonamento simile a Xbox Game Pass, ovviamente rivolto al mondo PlayStation.

"Ho detto diverse volte che considerare deludente il lavoro svolto da Jim Ryan sia ancora molto prematuro", ha affermato, riferendosi a certe polemiche emerse di recente nei confronti del CEO di SIE, come la folkloristica petizione per chiederne il licenziamento. "Quello che posso dirvi è che so che stanno facendo qualcosa, perché conosco persone in Sony che me l'hanno detto", ha affermato Jaffe, "Ci sarà una risposta a Game Pass, quello che sarà di preciso non è ancora noto".

Si tratterebbe di una contromossa da parte di PlayStation e l'idea più logica sarebbe semplicemente un potenziamento di PlayStation Now, visto che si tratta sostanzialmente del servizio parallelo da parte di Sony, ma attendiamo di saperne di più.

D'altra parte, lo stesso Jim Ryan aveva fatto capire che Sony era al lavoro su qualcosa del genere: "Ci sono in effetti delle notizie in arrivo, ma non se ne parlerà ancora per un po'", aveva affermato il CEO in un'intervista di qualche tempo fa, rispondendo sull'argomento in questione, "Abbiamo PlayStation Now che rappresenta il nostro servizio su abbonamento ed è disponibile in una certa quantità di mercati".