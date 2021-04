Resident Evil Village, un inquietante villain svelato in informazioni e immagini

Resident Evil Village è protagonista di un articolo speciale di approfondimento pubblicato in queste ore da IGN, da cui emerge anche una figura particolarmente inquietante, destinata ad essere un villain importante nel gioco, almeno per quanto riguarda il suo potere sugli abitanti del villaggio.

Le informazioni riguardano elementi di Resident Evil Village in parte già noti o che comunque vengono svelati relativamente presto nel gioco, ma se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto segue perché potrebbe contenere leggeri spoiler .





Il personaggio in questione è Mother Miranda, una sorta di entità che sembra avere un enorme potere sul villaggio, oggetto di un vero e proprio culto con gli abitanti che pregano il suo nome. La stessa Lady Dimitrescu sembra dipendere direttamente dagli ordini di questa personalità, come è possibile notare nel video in cui la vampira parla al telefono con la misteriosa "Madre" in questione.

Qui sotto potete vedere quello che dovrebbe essere un ritratto di Mother Miranda, forse usato nel gioco com oggetto di culto per gli abitanti del villaggio, vista la sua somiglianza con l'iconografia religiosa. "Per quanto riguarda Mother Miranda, penso sia meglio che i giocatori scoprano da soli di cosa si tratti", ha affermato il director Morimasa Sato di Capcom, parlando al sito in questione. "Dirò questo: Mother Miranda e il suo lato interiore, come personaggio, sono fattori estremamente importanti nel gioco".



Resident Evil Village, Mother Miranda in un ritratto in-game



Potrebbe essere lei il misterioso personaggio mascherato che compare nella locandina del gioco. Forse potremmo scoprire di più al riguardo durante il prossimo evento di presentazione di Resident Evil Village fissato nella mezzanotte tra il 15 e il 16 aprile, momento in cui potrebbe essere messa a disposizione anche la seconda demo del gioco.