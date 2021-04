Indiana Jones 5, Harrison Ford con Phoebe Waller-Bridge nel cast, nuova data di uscita

Indiana Jones 5, Phoebe Waller-Bridge fa parte del cast del nuovo film

Indiana Jones 5 continua la sua produzione, e nonostante i piani siano ovviamente stati scombinati in termini di tempistica c'è la notizia di un'altra aggiunta al cast, ovvero Phoebe Waller-Bridge accanto a Harrison Ford, e di una nuova data di uscita.

La pandemia globale ha ovviamente avuto i suoi effetti anche sulla produzione del nuovo film di Indiana Jones, che aveva già una data di uscita fissata nel lontano 2019 per il 9 luglio 2021 ma ovviamente modificata. La nuova data è dunque il 29 luglio 2022, sebbene le date annunciate in questo periodo vadano sempre prese con le pinze.

Quello che sembra più certo, tuttavia, è che Phoebe Waller-Bridge farà parte del cast e si tratta di un'introduzione davvero di grosso calibro: attrice, sceneggiatrice e commediografa, è sia autrice che interprete della serie Fleabag, considerata una delle migliori in assoluto degli ultimi anni, autrice della serie Killing Eve oltre che interprete in numerosi altri film e serie TV.

Procede dunque la produzione di Indiana Jones 5, nonostante non ci fossero state molte notizie al riguardo, di recente. Il regista scelto è James Mangold, che ha diretto in precedenza "La Mans 66" e "Logan", tra gli altri e ha commentato la recente notizia con entusiasmo: "Sono emozionato di iniziare questa nuova avventura, collaborando con un dream team di grandi del cinema", ha affermato, "Steven, Harrison, Kathy, Frank, e John sono tutti miei eroi dal punto di vista artistico. Se aggiungiamo anche Phoebe, un'attrice fantastica e una grande creativa, è chiaro che ci sarà veramente un tocco magico sul nostro set, non posso fare altro che sentirmi fortunato come Indiana Jones stesso".

Sul fronte dei videogiochi, ricordiamo che c'è un nuovo progetto su Indiana Jones da parte di Machine Games e Bethesda, di cui non si sa ancora nulla ma che sarà prodotto dalla rinata LucasFilm Games.