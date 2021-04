Resident Evil Village: nuovo personaggio mascherato svelato dalla locandina

Resident Evil Village diventa ogni giorno sempre più interessante per gli appassionati del genere. L'estetica gotica, sommata a un immaginario horror che sembra puntare verso lupi mannari, streghe e vampiri, potrebbe stridere con la lore più "scientifica" della serie, ma negli ultimi anni Capcom ha dimostrato di essere meritevole di fiducia. Ad attirare l'attenzione sono soprattutto nuovi personaggi come Lady Dimitrescu, la "tall lady" che ha fatto impazzire la rete. Ora, inoltre, spunta tramite una locandina un nuovo personaggio mascherato.

Come potete vedere in calce, è stata rilasciata una nuova immagine promozionale di Resident Evil Village che mostra Ethan - il protagonista - Chris, Rose e anche un quarto personaggio non meglio identificato. L'identità di tale personaggio è celata da un'elaborata maschera metallica che sembra terminare con una specie di becco o lungo naso. Purtroppo l'immagine è solo parziale e possiamo solo notare l'occhio, bianco o azzurro.

Potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza pronta a tornare, oppure un personaggio completamente nuovo. Purtroppo per il momento è impossibile saperlo. Dovremo probabilmente attendere che il gioco sia disponibile e scoprirlo in prima persona. Vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio 2021 su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Se avete intenzione di giocare su computer, ecco a voi i requisiti PC ufficiali annunciati da Capcom per Resident Evil Village. Infine, vi segnaliamo gli impressionanti cartonati di Lady Dimitrescu a dimensione reale per la pubblicità del gioco.