Resident Evil Village, requisiti PC ufficiali annunciati da Capcom

Capcom ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Resident Evil Village, che sarà disponibile insieme alle edizioni console a partire dal 7 maggio.

Dopo i nuovi dettagli su Resident Evil Village dall'evento Play! Play! Play!, ecco dunque alcune informazioni essenziali per gli utenti che hanno intenzione di acquistare l'ultimo episodio della serie survival horror sulla piattaforma Windows.

In termini di processore, il minimo che vi servirà per far funzionare il gioco sarà un Intel Core i5 7500 o un AMD Ryzen 3 1200, dunque ci vorrà una potenza computazionale non indifferente.

Per quanto riguarda invece la scheda video, i requisiti minimi parlano di una NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o di una AMD Radeon RX 560, in entrambi i casi equipaggiate con almeno 4 GB di RAM.

Tale configurazione dovrebbe garantire performance a 1080p e 60 fps, sebbene vengano messi in conto rallentamenti durante le fasi più complesse.

Quanto al ray tracing, per abilitarlo serviranno almeno una NVIDIA RTX 2060 o una AMD RX 6700 XT.

Resident Evil Village, requisiti minimi