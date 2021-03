Resident Evil Village: nuovi dettagli da Capcom durante l'evento PLAY! PLAY! PLAY!

Capcom ha svelato molti dettagli su Resident Evil Village nel corso dell'evento PLAY! PLAY! PLAY!, dedicato ai giochi in arrivo su PS5. A parlare sono stati gli sviluppatori stessi, quindi una fonte decisamente affidabile.

Intanto sono state ribadite alcune informazioni note: la prima è che questa primavera potremo giocare a una seconda demo di Resident Evil Village, si spera più corposa della prima; la seconda è invece la fonte d'ispirazione principale per il gameplay, ossia Resident Evil 4, uno dei capitoli più amati del franchise.

Quindi sono stati svelati dettagli sul combattimento, le armi e altri aspetti dell'avventura. Parlando del primo, sembra che Capcom abbia voluto dare ai giocatori più opzioni rispetto al passato, aggiungendo delle azioni supplementari come la parata, il combattimento corpo a corpo, un sistema stealth e altre alternative per chi non voglia trasformare il gioco in uno sparatutto in prima persona vero e proprio. Inoltre ci saranno delle biforcazioni che consentiranno di evitare alcune situazioni, non meglio specificate. Comunque sia è stato confermato che nel gioco ci sono più armi che in Resident Evil 7. Molte di più, a quanto pare.

Si è anche parlato del nuovo mercante, che offrirà molti più oggetti in vendita che in passato, tra armi, ricette, munizioni, oggetti curativi, potenziamenti per le armi e anche dei beni segreti sui quali gli sviluppatori hanno voluto mantenere il riserbo. Incontrando il mercante, i giocatori dovranno sentirsi al sicuro e avere modo di pensare senza intralci a come spendere i loro sudati risparmi.

Gli sviluppatori hanno poi consigliato di rigiocarsi tutti i vecchi Resident Evil prima dell'arrivo di Resident Evil Village, perché pare che avrà moltissimi collegamenti con il passato e che andrà a chiudere una serie di sotto trame lasciate in sospeso.

Infine, Capcom ha confermato che lo sviluppo del gioco è nelle sue fasi finali e che il lancio dovrebbe avvenire quando preventivato, ossia il 7 maggio 2021 su PC, PS5, PS4, XBox Series X e Series S e Xbox One.