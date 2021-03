NieR: Automata bombardato di recensioni negative su Steam per chiedere che sia aggiornato

NieR: Automata su Steam è sotto un bombardamento di recensioni negative che chiedono tutte la stessa cosa: che Square Enix aggiorni il gioco come fatto per le versioni Xbox Game Pass e Windows Store.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato delle prime, timide proteste dei giocatori alla notizia che la versione Xbox Game Pass e Windows Store del gioco non era quella Steam. Square Enix ha affidato agli specialisti di QLOC il compito di aggiornare e sistemare il gioco, ma non ha portato la nuova versione su Steam, dove è rimasta quella vecchia e piena di bug, che in tanti sono riusciti a giocare degnamente solo grazie all'opera di alcuni modder.

Le lamentele sono chiare e vertono tutte sullo stesso punto: NieR: Automata su Steam ha venduto molto bene, superando il milione di copie. Perché una massa così importante di giocatori è stata lasciata senza supporto? Perché non rilasciare l'aggiornamento anche per loro, che oltretutto negli scorsi anni hanno dovuto subire lo smacco di vedere pubblicato un DLC a pagamento senza che però arrivasse alcuna patch ad accompagnarlo?