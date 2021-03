I sette peccati capitali, cosplay di Elizabeth di amandawelp è sexy come l'originale

Vediamo questo azzeccato cosplay di Elizabeth, personaggio della serie I Sette Peccati Capitali, realizzato da amandawelp, che riesce a incarnare alla perfezione la natura ambigua del personaggio.

Elizabeth Liones è una ragazza sexy, ma angelica, innamoratissima del suo Meliodas e determinata a combattere al suo fianco contro tutti i nemici che gli si parano innanzi, per quanto siano potenti. Per le cosplayer non è facilissimo interpretarla, perché il rischio che si ecceda è sempre dietro l'angolo.

Per chi fosse interessato a I sette peccati capitali, può vedere la serie anime su Netflix, oppure può acquistare il manga originale di Nakaba Suzuki, disponibile anche in italiano.

