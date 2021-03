Tomb Raider, il cosplay di Lara Croft firmato EnjiNight è low poly

Tomb Raider è forse uno dei giochi più utilizzati, storicamente, come ispirazione per i cosplay e in particolare Lara Croft, come vediamo anche in questa particolare interpretazione del personaggio da parte di EnjiNight.

Nel lontano 1996 nasceva la stella di Lara Croft e in breve tempo la creatura di Toby Gard e Core Design diventava una vera e propria icona, nonché un sex symbol, proponendosi come un'avventuriera sexy e aggressiva. Il parossismo tipicamente anni 90 si rifletteva anche nella sua femminilità straripante, canalizzata in forme esagerate ma che fecero subito presa sul pubblico.

Tutto questo faceva però a cazzotti con i limiti tecnologici dell'epoca e uno dei compromessi storici del primo Tomb Raider, all'epoca però ben accettato un po' da tutti, era il famoso seno piramidale di Lara Croft, diventato anch'esso una sorta di icona del design poligonale dell'epoca.

Proprio questo elemento viene recuperato nel cosplay di EnjiNight: nonostante la cosplayer abbia dimostrato già in altre occasioni di avere abbondantemente il physique du role per interpretare una Lara Croft senza ausilio di particolari stratagemmi riempitivi, in questo caso ha voluto mettere in scena una Lara classica fino in fondo, compreso il leggendario seno appuntito.

Un cosplay dunque ironico, come non capita spesso di vedere sul personaggio in questione. Rimanendo in quest'ambito, ricordiamo anche il cosplay del gigante donna di harumika_nakasaki da L'Attacco dei Giganti, quello di Hallibel di Jannetin da Bleach, il cosplay di Misa Amane da Kalinka Fox tratto da Death Note e quello di Ciri firmato Lada Lyumos, da The Witcher 3.