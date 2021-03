NieR: Automata per PC su Xbox Game Pass è una versione migliorata di quella Steam

NieR: Automata è arrivato nelle ore scorse su Xbox Game Pass in versione PC e in molti si sono chiesti se il gioco sia lo stesso presente ormai da anni su Steam con tutti i suoi problemi tecnici rimasti ufficialmente irrisolti, ma a quanto pare non è così: quella presente su Game Pass è in effetti una nuova versione migliorata rispetto all'originale.

Non c'è una comunicazione ufficiale al riguardo, ma varie rilevazioni mostrano come il NieR: Automata per PC messo a disposizione su Game Pass abbia almeno alcuni miglioramenti rispetto alla versione Steam, le cui problematiche non sono mai state in gran parte aggiustate da Square Enix e che ha contato finora soprattutto sul supporto da parte degli stessi utenti, che attraverso mod e altri sistemi sono riusciti a correggere e migliorare il gioco.

Già dalle prime rilevazioni, è emerso che la nuova versione supporta FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS) e modalità borderless, oltre a vari altri miglioramenti che non sono stati comunicati ufficialmente. Di fatto, sembra essere a tutti gli effetti una conversione di NieR Automata: Become as Gods Edition invece di una trasposizione diretta dell'originale uscito su Steam.

Sembra che il gioco abbia comunque il cap a 60 fps, almeno per il momento, inoltre sotto alcuni aspetti non ha la stessa qualità della versione Steam con tutte le mod che nel tempo sono state elaborate dalla community, ma è comunque un notevole passo avanti rispetto all'edizione originale, risolvendo i problemi di risoluzione, gli stuttering e la visualizzazione a schermo intero. In definitiva, il NieR: Automata PC su Game Pass ha una qualità grafica migliore della versione Steam e non ha gli stessi problemi di frame-rate.

La cosa strana è che Square Enix non sembra sia comunque intenzionata a sistemare in via ufficiale l'edizione Steam originale, trattando questa come una versione diversa a tutti gli effetti. Attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.