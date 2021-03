Bleach: il cosplay di Hallibel di Jannetin è mesmerizzante

Jannetin ha realizzato un cosplay di Hallibel, una Espada del celebre manga/anime Bleach, di una bellezza davvero mesmerizzante. Il soggetto del cosplay, infatti, è sufficientemente provocante da non richiedere -quasi- nessuno sforzo da parte della modella per impressionare i fan.

Tia Hallibel (o Harribel o Halibel) è un Espada di sesso femminile. Di pelle scura, ha gli occhi verdi e i capelli biondi e un fisico scultoreo. Questa espada non disdegna di mettere in risalto le sue forme con vestiti molto provocanti. Porta la sua corta Zanpakutō sulla schiena. Il foro tipico di ogni Hollow è posizionato all'altezza dell'utero. Il numero che indica il suo rango tra gli Espada, invece, è posizionato in basso sul seno destro, mentre la parte restante di maschera da Hollow, coperta dall'abito, le ricopre completamente a partire dal naso fino al busto.

Bastava quindi essere fedeli al soggetto originale per creare un cosplay davvero intrigante, capace sia di convincere per la somiglianza con la fonte di ispirazione, sia per provocare i fan più sensibili. La parrucca bionda e la giacca bianca sono molto simili a quelli dell'opera di Tute Kubo, il resto lo fa la provocante Jannetin, non nuova a questo genere di interpretazioni.

L'abbiamo già ospitata sulle nostra pagine come una A2 di Nier Automata da sogno e nelle vesti di Triss di The Witcher.