The Witcher: una Triss magicamente sexy nel cosplay di jannetincosplay

The Witcher, con i suoi personaggi così ben tratteggiati già a partire dai libri originali, offre diverse possibilità di interpretazione per i cosplayer, ma spesso sono le c-protagoniste ad attirare l'attenzione come in questo cosplay di jannetincosplay, che interpreta una Triss veramente sexy e magnetica.

Triss Merigold è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia, e in questa foto pubblicata da jennetincosplay su Instagram non fatichiamo davvero a capirne il perché. Sebbene sia solitamente vestita con abiti piuttosto austeri, adatti al combattimento più che a mettere in mostra la sua figura, ci sono svariate occasioni in cui la bellezza di Triss emerge in maniera molto chiara anche nei giochi.

In questa immagine, sembra che la maga utilizzi i suoi poteri per coprire solo parzialmente il corpo nudo, creando un effetto se possibile anche più intrigante. Insomma, l'interpretazione di jannetincosplay è veramente ben riuscita e vale la pena darle un'occhiata con una certa attenzione.

