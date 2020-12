The Last of Us 2: il cosplay di Ellie di leslie__ellie è sexy e festivo

Ellie in The Last of Us 2 è tutto tranne che sexy. Forte, determinata, ma decisamente poco sessualizzata. A rimediare per la gioia di tutti i membri del club della mano tremula ci ha pensato la cosplayer leslie__ellie, che ha reinterpretato la protagonsita della serie di Naughty Dog in chiave natalizia, trasformandola in un personaggio che sembra uscito da un cinepanettone. Probabilmente la vera Ellie le mangerebbe il cuore a vedersi ridotta in questo modo, ma il vantaggio di interpretare un'eroina virtuale non è anche quello che non può lamentarsi?

Del costume che dire? Sicuramente riesce nel suo intento e ci fa sentire tutti più festivi dentro e fuori. Anche il tocco di classe di decorare il tutto con delle palle natalizie accese è "Delicatissimo", come direbbe un noto intellettuale della nostra amata penisola. E se fosse con questo costume che Ellie ha davvero conquistato Dina? L'ipotesi non è da scartare. Del resto quando devi scrivere un certo numero di caratteri per far contento Google, qualsiasi ipotesi va bene, anche quella che Ellie sia in realtà il vero Babbo Natale finito per sbaglio in un mondo distopico. Così si spiegherebbe anche la sua resistenza al virus. Guardiamo la cosplayer, va.