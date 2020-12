I giocatori PC sono i più intelligenti, ma PlayStation batte Xbox per uno studio

Secondo uno studio proposto da Royal Panda, un servizio di casino online canadese, che si è avvalso di "esperti accademici" che hanno analizzato i comportamenti di oltre mille giocatori su svariate piattaforme, i giocatori PC sono i più intelligenti, con in QI medio di 112,3. Tra i giocatori console, sono quelli PlayStation ad avere il QI medio più alto, ovvero 110,7, mentre quelli Xbox One si fermano a 103,8, superando di poco i giocatori Switch con 101,3. Ultimi gli utenti mobile con 99,4 punti.

Questo test, non possiamo verificarne la veridicità, era articolato in diverse domande, così da poter suddividere i giocatori in ulteriori categorie. Per esempio i giocatori PC sono anche quelli con un'intelligenza verbale e delle capacità di calcolo più spiccate, mentre gli utenti PS4 eccellerebbero in ragionamento logico e visuale. Gli utenti Xbox One sarebbero terzi in tutte queste categorie, mentre gli utenti mobile avrebbero un'intelligenza verbale superiore ai giocatori Switch, ma tutto il resto sarebbe meno sviluppato.

I giocatori di Rainbow Six Siege sarebbero i più intelligenti di tutti, con 120,3 punti QI di media, seguiti da Among Us con 118,9 e Minecraft con 116,3. Candy Crush Saga con 96.4 IQ e Angry Birds con 95.8 IQ sono i giochi in grado di attrarre, sempre secondo questo studio, le persone meno intelligenti.

Rainbow Six Siege - 120.3 IQ

Among Us - 118.9 IQ

Minecraft - 116.3 IQ

Call of Duty Modern Warfare - 111.2 IQ

FIFA - 106.5 IQ

Fall Guys - 105.8 IQ

Animal Crossing - 104.8 IQ

Fortnite - 103.6 IQ

The Sims - 103.6 IQ

Mario Kart - 99.9 IQ

Grand Theft Auto Online - 99.6 IQ

Assassin's Creed - 99.6 IQ

Rocket League - 99.3 IQ

Candy Crush Saga - 96.4 IQ

Angry Birds - 95.8 IQ

Vedendo i risultati, sorprende vedere gli utenti Android in testa con 110,3 punti QI, seguiti a poca distanza da quelli Mac e Windows con, rispettivamente 108,2 e 106,7 QI. Chiude staccato iOS con 102,1 punti. Non sorprende il fatto che le donne siano mediamente più intelligenti con 108,4 punti, mentre gli uomini si fermano a 102,3 punti.

Cosa ne pensate di questi risultati?