The Game Awards: Druckmann e Kasavin hanno due modi opposti di chiedere il voto

Con i The Game Awards 2020 alle porte, si stanno chiudendo anche le votazioni per quello che è ormai considerato il premio più importante nell'anno videoludico. Proprio per questo motivo i protagonisti dei cinque giochi che stanno lottando per il premio Player's Voice stanno chiamando i fan ad esprimere le loro preferenze. Solo che qualcuno un po' stizzito fa notare come Neil Druckmann, il director di The Last of Us 2, e Greg Kasavin, designer di Hades, lo stiano facendo in maniera diametralmente opposta.

Kasavin, elegantemente, si dice estasiato dall'amore che il gioco sta ricevendo, soprattutto considerando che è il frutto del lavoro di pochissime persone. Inoltre è sorpreso da quanti fan abbiano votato Hades, anche se crede siano le tantissime persone che hanno seguito lo sviluppo del gioco in early access e che ancora stanno dimostrando il loro affetto e la loro devozione.

Neil Druckmann, neo co-presidente di Naughty Dog, invece, ha chiesto il voto col suo solito tono sicuro e tagliente. Ma soprattutto ironico. Ecco il messaggio con il quale ha chiesto ai fan una mano per far vincere il premio a The Last of Us Parte II: "TLoU fan, attivatevi! Come bonus, per ogni voto che darete un hater perderà il suo caps lock." Facendo riferimento ai tanti sciocchi che si sono scagliati contro il gioco per le sue tematiche, nonostante la sua qualità eccelsa.

Un messaggio che, ovviamente, non ha fatto cadere il caps lock a nessuno, tanto che i soliti polemici, al posto di ridere, hanno costretto Druckmann alla cancellazione del post e ad una sorta di retromarcia.

Secondo voi chi vincerà?