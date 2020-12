Devil May Cry 5, Trish più prorompente che mai nel cosplay di ladyxzero

Devil May Cry 5 può essere oggetto di cosplay molto interessanti anche dal punto di vista femminile, anche se solitamente siamo abituati a vedere interpretazioni dei protagonisti maschili, come dimostra questa splendida Trish nel cosplay di ladyxzero.

La ragazza in questione è una potente demone creata da Mundus basandosi in parte sulle fattezze di Eva, la madre di Dante, che ha deciso di combattere dalla parte di quest'ultimo entrando a far parte del Devil May Cry e cacciando demoni e amenità varie al fianco dei protagonisti.

È rappresentata in Devil May Cry 5 come una ragazza decisamente atletica, vestita con abiti in pelle alquanto sexy e in queste vesti è stata reinterpretata da ladyxzero nel cosplay che potete vedere qui sotto. Solo che la cosplayer in questione, da parte sua, ci mette qualcosa di più, essendo evidentemente un po' più abbondante del personaggio originale sotto certi aspetti, cosa che si traduce in una scollatura decisamente prorompente, stretta all'interno del particolare costume della demonessa.

Al di là di questo, dall'acconciatura alla lavorazione del top, il lavoro effettuato da ladyxzero è di notevole fattura, come possiamo ben vedere. Per quanto riguarda gli altri cosplay, ricordiamo quello di Meg Turney che ci fa gli auguri con un cosplay da albero di Natale e la nessa perfetta nel cosplay di CutiePieSensei da Pokémon Spada e Scudo.