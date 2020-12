Pokémon Spada e Scudo, una nessa perfetta nel cosplay di CutiePieSensei

La cosplayer CutiePieSensei ha realizzato un cosplay perfetto di Nessa, l'allenatrice vista in Pokémon Spada e Scudo. Ogni singolo dettaglio è stato curato, dagli short al top, alla pettinatura, agli accessori che decorano la vita, il collo e i capelli della ragazza. Anche la posa tipica del personaggio, con una Poké Ball in mano, è stata riprodotta. Un lavoro davvero eccellente, quindi, che ci fa ben sperare per il futuro del genere umano... magari no, ma è comunque notevole.

Nessa è il capo della palestra di Hulbury, chiamata Hulbury Stadium, specializzata in Pokémon di tipo acqua. Sconfiggendola in gioco si ottiene il Water Badge. Probabilmente le sue scelte in ambito Pokémon sono state influenzate dai genitori: il padre era un pescatore e la madre lavorava al mercato del pesce.

CutiePieSensei è una cosplayer creativa che ha lavorato su moltissimi personaggi, in particolare eroi dei fumetti di super eroi e alcuni personaggi Disney.

