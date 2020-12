League of Legends: campione cinese rimosso dall'All-Star Team per la sua infedeltà

La squadra Suning ha rimosso il campione di League of Legends Tang "huanfeng" Huan-Feng dall'evento LPL All-Star Weekend a causa della sua presunta infedeltà che ha generato un grosso scandalo sui social media cinesi.

Huan-Feng viene accusato di aver tradito la sua ragazza con molte altre donne. I tradimenti sarebbero avvenuti durante il Campionato del Mondo 2020 di League of Legends svoltosi a Shangai.

Huan-Feng è uno dei giocatori più forti della squadra cinese, capace di portarla in finale durante i campionati del mondo (dove ha perso con la Corea del Sud). Non è chiaro perché la sua infedeltà debba influire sulla sua presenza in squadra, ma non è raro che la dimensione privata di un individuo finisca per influire pesantemente anche su quella pubblica, soprattutto in epoca social. Pensate a tutti gli scandali legati al #MeToo che hanno inondato anche l'occidente in questi ultimi anni, oppure a come è nato il Gamergate. Di fatto la vita privata non esiste più, ma abbiamo tanti meme divertentissimi al suo posto. Ci possiamo accontentare.