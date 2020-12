Twitch ha rimosso il tag “Blind Playthrough” per non offendere i non vedenti

Twitch ha completamente rimosso il tag Blind Playthrough in seguito ad alcune polemiche scatenate da un'associazione per la tutela delle persone disabili, evidentemente offesa dal riferimento alla cecità.

Il tag Blind Playthrough indicava le live in cui gli streamer giocavano per la prima volta a un titolo senza saperne niente. A dare notizia della rimozione, scatenando un putiferio, è stata la community director Erin 'Aureylian' Wayne, che ha parlato di critiche ricevute e della conseguente scelta di adottare un linguaggio più inclusivo. Al suo posto meglio usare le tag First Playthrough e No Spoilers, che insieme rendono il concetto di Blind Playthrough.

La tag era stata criticata in particolare da Steven Spohn dell'associazione AbleGamers, che si occupa di rendere i videogiochi fruibili anche dalle persone disabili, in modo da farle sentire più incluse.

Molti però non hanno accettato la scelta di Twitch, sottolineando come la parola blind non sia necessariamente un riferimento alla disabilità, ma abbia più significati.